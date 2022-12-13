В первом туре чемпионата мира в Катаре Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину. Вскоре в прессе появилась информация, что наследный принц саудов решил щедро отблагодарить футболистов, подарив каждому Rolls-Royce Phantom и выплатив по 2,5 миллиона евро. Похоже, это была всего лишь сказочка.

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"Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью, представляя свою страну. Им выпала честь и удача представлять сборную в историческом матче с Аргентиной. Слухи не соответствуют действительности. Конечно, у них был бонус, но это был нормальный бонус, предусмотренный регламентом.

В конце концов, наши футболисты не играют за бонусы, они играют за свою страну. Чтобы создать свою историю. Многие из них стали знаменитостью после победы над Аргентиной", – цитирует Аль-Миссехаля Marca.

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