Сказка о миллионах и Rolls-Royce – официальное заявление о "золотых" бонусах Саудовской Аравии за победу над Аргентиной
Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о мотивации футболистов национальной команды.
В первом туре чемпионата мира в Катаре Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину. Вскоре в прессе появилась информация, что наследный принц саудов решил щедро отблагодарить футболистов, подарив каждому Rolls-Royce Phantom и выплатив по 2,5 миллиона евро. Похоже, это была всего лишь сказочка.
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"Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью, представляя свою страну. Им выпала честь и удача представлять сборную в историческом матче с Аргентиной. Слухи не соответствуют действительности. Конечно, у них был бонус, но это был нормальный бонус, предусмотренный регламентом.
В конце концов, наши футболисты не играют за бонусы, они играют за свою страну. Чтобы создать свою историю. Многие из них стали знаменитостью после победы над Аргентиной", – цитирует Аль-Миссехаля Marca.
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