Сенсационная победа "орлов пустыни" была по достоинству оценена на родине.

В первом туре чемпионата мира в Катаре Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину и с тремя очками возглавила группу С. По сообщению India.com, наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд сделал приятный подарок каждому футболисту национальной команды – автомобиль Rolls-Royce Phantom. Стоимость автомобиля стартует от 600 тысяч долларов.

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Кроме того, каждый футболист "зеленых" получил по 2,5 миллиона евро за победу.

Напомним, после победы над Аргентиной в Саудовской Аравии был объявлен выходной.

К слову, свой следующий матч подопечные Эрве Ренара проведут в субботу, 26 ноября, против сборной Польши. Начало встречи в 15:00.

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