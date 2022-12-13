У першому турі чемпіонату світу в Катарі Саудівська Аравія сенсаційно здолала Аргентину. Невдовзі у пресі з'явилася інформація, що наслідний принц саудів вирішив щедро віддячити футболістам, подарувавши кожному Rolls-Royce Phantom та виплативши по 2,5 мільйона євро. Схоже, це була лише казочка.

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"Ні, ні, ні. Наші гравці грали з гордістю, представляючи свою країну. Їм випала честь і удача представляти збірну в історичному матчі з Аргентиною. Чутки не відповідають дійсності. Звичайно, вони мали бонус, але це був нормальний бонус, передбачений регламентом.

Зрештою, наші футболісти не граються за бонуси, вони грають за свою країну. Щоб створити власну історію. Багато хто з них став знаменитістю після перемоги над Аргентиною", – цитує Аль-Місехаля Marca.

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