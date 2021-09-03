В 4-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Швеции дома обыграла испанцев. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Соперники выдали ураганный дебют. На 5-й минуте Карлос Солер с угла вратарской в одно касание замкнул оригинальный заброс от Жорди Альбы. Но уже минуту спустя шведы сравняли.

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Это Александр Исак обокрал Бускетса и с линии штрафной мощно пробил в угол. А после перерыва скандинавы вырвали победу. На 57-й Кулусевски продрался по левому флангу и выложил Классону, Виктор подработал мяч и без шансов пробил под ближнюю штангу.

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