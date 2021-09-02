В рамках квалификации на ЧМ-2022 в группах B, C и E состоялись матчи 4-го тура группового этапа.

Отбор к ЧМ-2022

Группа В

Швеция – Испания – 2:1

Голы: Исак, 6, Классон, 57 – Солер, 5

Группа С

Италия – Болгария – 1:1

Голы: Кьеза, 16 – Илиев, 39

Литва – Северная Ирландия – 1:4

Голы: Баравикас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвери, 67, Макнейр, 81

Нереализованный пенальти: Новиковас, 63

Группа E

Эстония – Бельгия – 2:5

Голы: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витсель, 65, Фоке, 76

Чехия – Беларусь – 1:0

Гол: Барак, 34

Испания проиграла Швеции в матче лидеров группы В. Команды обменялись быстрыми голами: Солер сначала открыл счет, а через минуту ошибся на своей половине – Исак шикарным ударом издали наказал. "Фурия Роха" в дальнейшем установила контроль над мячом, но моментов не создавала. У гостей 3 удара за весь первый тайм.

После перерыва картина матча не изменилась. Испанцы владели мячом, однако забить никак не удавалось. А Швеция организовала еще одну голевую атаку. Кулусевски накрутил на фланге соперников и отдал в штрафную, а Классон расстрелял ближний угол. Швеция набрала 9 очков и обошла Испанию на вершине группы. К тому же скандинавы провели на один матч меньше.

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Италия потеряла очки с Болгарией. Действующие чемпионы Европы имели тотальное преимущество (80% владения, 27:4 по ударам), но должны были довольствоваться ничьей. Кьеза после классного рейда вывел "Скуадру Адзурру" вперед, однако в конце первого тайма болгары отыгрались усилиями Десподова и Илиева. На турнирное положение команд этот результат не повлиял. Италия лидирует в группе, а Болгария – предпоследняя.

Литва разгромно проиграла на своем поле Северной Ирландии. Правда, балтийцы в середине второго тайма имели шанс на камбэк. Баравикас забил пушечным выстрелом, а потом Стефани Фраппар назначила для хозяев пенальти – Новиковас проиграл дуэль голкиперу. Литва с нулем очков на дне группы С.

Бельгия устроила яркую перестрелку с Эстонией. Все началось с эффектного рейда Кайта, а Лукаку в ответ оформил дубль. В итоге команды настреляли 7 голов. В другом матче группы E Беларусь минимально проиграла Чехии. Бельгия и Чехия закрепились в статусе лидеров.

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