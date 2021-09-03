У 4-му турі відбору на чемпіонат світу-2022 збірна Швеції вдома переграла іспанців. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Суперники видали ураганний дебют. На 5-й хвилині Карлос Солер із кута воротарської зони в один дотик замкнув оригінальне закидання від Жорді Альби. Та вже за хвилину шведи зрівняли.

Флорентійська сенсація у відеоогляді матчу Італія – Болгарія

Це Александр Ісак обікрав Бускетса й із лінії штрафного майданчика потужно пробив у кут. А після перерви скандинави вирвали перемогу. На 57-й Кулусевскі продерся лівим флангом і виклав Классону, Віктор підробив м'яч і без шансів пробив під ближню стійку.

ЧС-2022, відбір: Іспанія сенсаційно програла Швеції, Італія не дотиснула Болгарію, Бельгія влаштувала шоу в Естонії