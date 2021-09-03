В рамках 4-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Италии на своем поле не удержала победу над болгарской национальной командой. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

На стадионе Артемио Франки чемпионы Европы забили быстрый мяч. На 16-й минуте Федерико Кьеза устроил сольный проход по правому флангу, сместился в центр, обыгрался с партнером и классно с левой пробил в нижний угол.

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Болгары, однако, сравняли еще до перерыва. Это Десподов элегантно прострелил на линию вратарской, где Атанас Илиев в одно касание переправил мяч в сетку. Итальянцы могли забить во втором тайме. Но Барелла, Кьеза, Бонуччи и другие свои моменты упустили.

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