Бывший игрок Динамо и Карпат попал в объективы Бешикташа, информирует CNN Turk. Руководство турецкого клуба уже провело предварительные переговоры по трансферу.

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Бешикташ нацелен договориться об этом переходе до лета. Более того, турки хотят согласовать трансфер форварда Алавеса на правах свободного агента, хотя его контракт рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаса Переса в 5 млн евро.

К слову, 32-летний испанец в текущем сезоне не впечатляет результативностью – 4 гола и 3 ассиста в 21 матче. Перес больше запомнился скандалом в Алавесе, из-за которого он два тура подряд не попадал в заявку команды.

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