Колишній гравець Динамо і Карпат потрапив в об'єктиви Бешикташа, інформує CNN Turk. Керівництво турецького клубу вже провело попередні перемовини щодо трансферу.

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Бешикташ націлений домовитись про цей перехід до літа. Ба більше, турки хочуть узгодити трансфер форварда Алавеса на правах вільного агента, хоча його контракт розрахований до літа 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює Лукаса Переса у 5 мільйонів євро.

До слова, 32-річний іспанець у поточному сезоні не вражає результативністю – 4 голи та 3 асисти у 21 матчі. Більше Переса запам'ятали за скандал у Алавесі, через який він два тури поспіль не потрапляв у заявку команди.

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