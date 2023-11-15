Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров рассказал о культурных особенностях европейских стран, где он выступал.

– Ты провел пять лет в Чехии, это большой период. Наверное, хорошо знаешь чешскую культуру?

– Да. Я каждый день разговаривал на чешском и немного, может, даже не немного забыл украинский. Это тяжело, но сейчас пытаюсь общаться на украинском. Иногда выходит, иногда нет. Когда разговариваю с девушкой Мариной, то 70% было на чешском, 25% украинском и 5% английском. Но уже прогрессирую.

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– Что такого чешского очень любишь? Может быть, пиво.

– Нет. Пиво и алкоголь никогда не пробовал. Мне и моим друзьям из Праги очень нравится клобаса – это такие жареные и немного жирные сардельки. Очень вкусные. После матча можно, но без пива.

– А как с немецким? Это ведь совсем другой язык.

– С девушкой в процессе. Она украинка. Мы начали изучать через какие-то аппликации, сейчас ищем учителя, – признался Таловеров в комментарии ВЗБІРНА.

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