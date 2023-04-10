Полісся програло Металургу 1:2. Наприкінці поєдинку арбітриня Софія Причина не призначила пенальті, що обурило житомирян. Червак не стримав емоцій та штовхнув суддю у спину, за що отримав червону.

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"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками безглуздої ситуації під час матчу. Я хочу щиро попросити вибачення за свій вчинок, за свої дії у другому таймі. Йдеться про сутичку, яка відбулась з арбітринею наприкінці матчу.

Перш за все, хочу висловити свої щирі вибачення арбітрині Софії Причині, якій я завдав незручності у цій ситуації. А також кожному з вас, хто став свідком цієї сутички. Я знаю та освідомлюю, що моя поведінка й вчинок неправильні. Я не мав права цього робити та піддаватись своїм емоціям.

Мій вчинок був викликаний емоціями та обставинами, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок та не послаблює провину, яку я відчуваю. Я дуже шкодую про те, що трапилось, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюсь на ваше розуміння та ще раз прошу вибачення перед кожним із вас", – написав гравець в Instagram.

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