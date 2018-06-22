Скала снялась со Второй лиги

Стрыйская Скала приняла решение сняться с розыгрыша Второй лиги из-за коррупции в украинском футболе.

"18 июня я как президент ФК Скала Стрый имел продолжительный разговор с президентом ПФЛ Украины Сергеем Макаровым на предмет коррупции в украинском футболе, в результате чего мне стало понятно, что в ближайшее время сдвиги в этом плане под большим вопросом. Все участники коррупционных схем, договорных матчей, арбитража и т.д. и в дальнейшем остаются в футболе. Наши неоднократные заявления на эту тему – проигнорированы и остались без ответа.

Металлург Запорожье прекращает существование

В таком развитии событий я не вижу смысла в дальнейшем финансировать профессиональный футбол и участвовать в соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины. Отдельное "спасибо" хочу выразить и руководству УПЛ, которое ежегодно получает взносы за участие и судейство от клубов в размере 370 000 гривен, хотя и получает значительные средства от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола в Украине, и которое не включило нашу юниорскую команду к числу представителей чемпионата Украины среди команд U-19 на ближайший сезон, проигнорировав тем самым спортивный принцип, ведь Скала закончила сезон, закончившийся на 11-м месте среди 14 команд.

В связи с этим ФК Скала сосредоточится исключительно на развитии нашей клубной Академии футбола и будет заниматься подготовкой и воспитанием юных талантов и участвовать в соревнованиях под эгидой Детско-Юношеской Футбольной Лиги Украины. В этом году, кстати, сразу три из четырех наших представителей попали в финальные турниры в своих возрастных группах", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.