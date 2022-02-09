СК Дніпро-1 завершив перехід захисника – сумнозвісний бразильський клуб підтвердив трансфер
Захисник Шапекоенсе Габріель Бусанелло продовжить виступи у СК Дніпро-1.
Бусанелло стане гравцем СК Дніпро-1 на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Шапекоенсе.
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Угода з лівим захисником розрахована до грудня 2022 року, а дніпряни матимуть право викупу. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро. Додамо, що Габріель покликаний замінити Владислава Дубінчака, який повернувся до київського Динамо.
До слова, Бусанелло – вихованець Шапекоенсе, за який у бразильській Серії А у сезоні 2021 року провів 30 матчів і забив 1 гол. Його контракт з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.
Нагадаємо, Шапекоенсе став всесвітньовідомий у 2016 році, коли літак із командою розбився на території Колумбії перед фіналом Південноамериканського кубка. В авіакатастрофі загинули семеро членів екіпажу та 63 пасажири, серед яких були президент клубу, весь тренерський штаб та 19 футболістів.
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