СК Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-видеотрансляция матча с чемпионами мира в составе

СК Днепр-1 во второй раз за неделю принимает Мариуполь – теперь в рамках 23-го тура УПЛ. Прямая онлайн-видеотрансляция игры - в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Мариуполь стартует в 17:00. Команды встречаются на Днепр-Арене во второй раз за неделю – в прошлом туре подопечные Михайленко разгромили азовцев со счетом 3:0 и помешали им выйти в первую шестерку по итогам первого этапа УПЛ. При этом Мариуполь доигрывал ввосьмером после удаления трех игроков.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

В составах обеих команд вышли чемпионы мира U-20 – Максим Чех и Виктор Корниенко у гостей и Сергей Булеца у хозяев.

СК Днепр-1: Клищук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Батагов, Ди Франко, Вакулко, Булеца, Назаренко, Хобленко

Запасные: Юрчук, Шаповал, Гуйе, Снижко, Чичиков, Коркишко, Супряга.

Мариуполь: Гальчук, Муравский, Дава, Быков, Кирюханцев, Федорчук, Чех, Корниенко, Чурко, Топалов, Фомин.

Запасные: Поспелов, Сагуткин, Кулаков, Тищенко, Полегенько, Кащук, Библик

СК Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-відеотрансляція матчу