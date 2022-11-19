СК Днепр-1 в матче 14-го тура УПЛ встретится с Шахтером. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч между СК Днепром-1 и Шахтером является центральным не только в 14-м туре УПЛ, а и во всей первой половине сезона. Сенсационная команда Александра Кучера захватила лидерство в чемпионате, опережая Шахтер на 5 очков, так что "горняки" не имеют права на осечку в этой встрече. Даже при игре в запасе за плечами.



Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 13:00. Телетрансляцию проведет канал "2+2", а ютуб-трансляция от FootballHub доступна в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Стартовые составы

СК Днепр-1:

Шахтер:

"С мечтами о чемпионстве": анонс матча УПЛ СК Днепр-1 – Шахтер