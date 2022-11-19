СК Дніпро-1 у матчі 14-го туру УПЛ зустрінеться з Шахтарем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч між СК Дніпром-1 і Шахтарем є центральним не тільки в 14-му турі УПЛ, а і у всій першій половині сезону. Сенсаційна команда Олександра Кучера захопила лідерство у чемпіонаті, випереджаючи Шахтар на 5 очок, тож "гірники" не мають права на осічку в цій зустрчі. Навіть при грі в запасі за плечима.

Поєдинок пройже в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00. Телетрансляцію проведе канал "2+2", а ютуб-трансляція від FootballHub доступна в цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади

СК Дніпро-1:

Шахтар:

"З мріями про чемпіонство": анонс матчу УПЛ СК Дніпро-1 – Шахтар