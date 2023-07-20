"Не договорившись о продлении контракта с Александром Назаренко, в СК Днепр-1 решили мариновать игрока, не подпуская к первой команде.

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Недавно хавбек заключил соглашение с Полесьем, которое начнет действовать с зимы (контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2023 года, – Футбол 24). Поэтому руководство его нынешнего клуба велело ехать в Днепр (основа проводила сбор в Ужгороде, – Футбол 24). Там футболист сейчас тренируется с юношеским составом. Играть за него, конечно, не сможет. А выкупить его за определенную компенсацию в Житомир уже сейчас оказывается непростым делом. Но есть надежда, что страсти улягутся и до абсурда ситуация не будет доходить", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

К слову, Transfermarkt оценивает стоимость Назаренко в 800 тысяч евро.

Напомним, способ "мариновать игроков" хорошо освоила Заря: сначала от самоуправства клуба пострадал Владислав Кочергин, который ныне феерит в Ракуве, а затем подобной судьбе подвергся Максим Хлань, который, в конце концов, в одностороннем порядке разорвал контракт с луганчанами.

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