СК Днепр-1 продолжил серию поражений разгромом от Аустрии, Ворскла расписала ничью с Дритой: спарринги клубов УПЛ

Кроме Шахтера, в среду (30 января) свои очередные спарринги на зимних сборах провели Ворскла и СК Днепр-1.

Товарищеские матчи

Дрита – Ворскла – 1:1

Голы: Шабани, 59 – Кулач, 76

Удаление: Кулач, 83

Аустрия – СК Днепр-1 – 3:0

Голы: Едомвонджи, 34, Грюнвальд 59, (пен.), Саркария 80

Удаление: Лопыренок 63, (Д)

Полтавчане обменялись голами во втором тайме спарринга против одной из ведущих команд Косово. Счет открыла Дрита, однако подопечные Юрия Максимова отыгрались через 17 минут. Владиславу Кулачу удался роскошный удар с лету в дальний угол ворот. Под занавес встречи соперники едва не устроили драку из-за того, что игрок Дриты грубо ударил локтем в лицо соперника. Арбитрам все же удалось успокоить страсти, не обошлось и без удаления – тот же Кулач пошел отдыхать раньше.

Опанасенко стал игроком Ворсклы

СК Днепр-1 продолжил серию неудачных результатов на зимних сборах. После трех поражений с разницей в один мяч днепряне потерпели разгром от Аустрии. Дмитрий Михайленко полностью сменил состав после первого тайма, в котором его команда пропустила один мяч от Едомвонджи. Австрийский гранд удвоил свое преимущество на 59 минуте, а затем поле покинул Лопыренок (вторая желтая карточка). В меньшинстве СК Днепр-1 пропустил еще раз – Саркария замкнул передачу Едомвонджи, оформив окончательные 3:0.

Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко: травма незаменимого Исмаили, "чужой" Коно, Тайсон отбывает номер