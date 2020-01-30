СК Дніпро-1 продовжив серію поразок розгромом від Аустрії, Ворскла розписала нічию з Дрітою: спаринги клубів УПЛ

Окрім Шахтаря, у середу (30 січня) свої чергові спаринги на зимових зборах провели Ворскла та СК Дніпро-1.

Товариські матчі

Дріта – Ворскла – 1:1

Голи: Шабані, 59 – Кулач, 76

Вилучення: Кулач, 83

Аустрія – СК Дніпро-1 – 3:0

Голи: Едомвонджі, 34, Грюнвальд 59, (пен.), Саркарія 80

Вилучення: Лопирьонок 63, (Д)

Полтавці обмінялися голами у другому таймі спаринга проти однієї з провідних команд Косова. Рахунок відкрила Дріта, однак підопічні Юрія Максимова відігралися через 17 хвилин. Владиславу Кулачу вдався розкішний удар з льоту в дальній кут воріт. Під завісу зустрічі суперники ледь не влаштували бійку через те, що гравець Дріти грубо вдарив ліктем у обличчя суперника. Арбітрам все ж вдалося заспокоїти пристрасті, не обійшлося і без вилучення – той-таки Кулач пішов відпочивати раніше.

Опанасенко став гравцем Ворскли

СК Дніпро-1 продовжив серію невдалих результатів на зимових зборах. Після трьох поразок з різницею у один м'яч дніпряни зазнали розгрому від Аустрії. Дмитро Михайленко повністю змінив склад після першого тайму, в якому його команда пропустила один м'яч від Едомвонджі. Австрійський гранд подвоїв свою перевагу на 59 хвилині, а згодом поле покинув Лопирьонок (друга жовта картка). У меншості СК Дніпро-1 пропустив ще раз – Саркарія замкнув передачу Едомвонджі, оформивши остаточні 3:0.

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