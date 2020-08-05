СК Днепр-1 попрощался еще с четырьмя игроками

Андрей Клищук, Владимир Полевой, Дмитрий Коркишко и Александр Снежко больше не являются игроками СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.

СК Днепр-1 попрощался с Гуйе и еще одним игроком

"Как мы уже сообщали, завершилось сотрудничество нашего клуба с Алексеем Чичиковым и Папой Гуйе. Также другим продолжение карьеры будет у Андрея Клищука, Александра Снежко, Дмитрия Коркишко, Владимира Полевого. СК Днепр-1 благодарит их за яркие матчи и желает успехов в будущем", – поделился Михайленко в комментарии пресс-службе клуба.

К слову, СК Днепр-1 выиграл турнир второй шестерки УПЛ, но потерпел поражение в полуфинале плей-офф за еврокубки против Колоса (1:4).

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