СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями

Андрій Кліщук, Володимир Польовий, Дмитро Коркішко та Олександр Сніжко більше не є гравцями СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

СК Дніпро-1 попрощався з Гуйє та ще одним гравцем

"Як ми вже повідомляли, завершилася співпраця нашого клубу з Олексієм Чичиковим та Папою Гуйє. Також іншим буде продовження кар’єри у Андрія Кліщука, Олександра Сніжка, Дмитра Коркішка, Володимира Польового. СК Дніпро-1 дякує їм за яскраві матчі та бажає успіхів у майбутньому", – поділився Михайленко в коментарі прес-службі клубу.

До слова, СК Дніпро-1 виграв турнір другої шістки УПЛ, але зазнав поразки у півфіналі плей-офф за єврокубки проти Колоса (1:4).

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