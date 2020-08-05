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СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями

12:32 - Читать на русском
СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями

СК Дніпро-1 продовжує проводити чистку складу перед початком нового сезону.

Андрій Кліщук, Володимир Польовий, Дмитро Коркішко та Олександр Сніжко більше не є гравцями СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

СК Дніпро-1 попрощався з Гуйє та ще одним гравцем

"Як ми вже повідомляли, завершилася співпраця нашого клубу з Олексієм Чичиковим та Папою Гуйє. Також іншим буде продовження кар’єри у Андрія Кліщука, Олександра Сніжка, Дмитра Коркішка, Володимира Польового. СК Дніпро-1 дякує їм за яскраві матчі та бажає успіхів у майбутньому", – поділився Михайленко в коментарі прес-службі клубу.

До слова, СК Дніпро-1 виграв турнір другої шістки УПЛ, але зазнав поразки у півфіналі плей-офф за єврокубки проти Колоса (1:4).

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Головне СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександр Олександр Сніжко Андрій Андрій Кліщук Володимир Володимир Польовий Дмитро Дмитро Коркішко
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