Днепряне столкнулись с очередными неприятностями на кадровом фронте.

СК Днепр-1 получил запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает Sportarena.

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Причиной такого решения стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды. Ограничения касаются как мужской, так и женской команд днепрян.

СК Днепр-1 не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. По информации источника, клуб работает над решением этого вопроса.

Напомним, накануне команда Александра Кучера в принципиальном матче уступила Динамо и опустилась на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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