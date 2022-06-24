Назначение Игора Йовичевича на пост главного тренера Шахтера, похоже, становится все более близким и реальным.

Кандидатуру наставника СК Днепр-1 активно продвигает директор по футболу Дарио Срна. Игор может перейти в Шахтер бесплатно, сообщает ТаТоТаке .

Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер, – журналист

Недавно "спортклубовцы" активировали опцию продления контракта с Йовичевичем. Однако, согласно новым изменениям ФИФА, контракты всех легионеров в украинских клубах приостанавливают свое действие с 1 июля ровно на год из-за полномасштабного вторжения России. Игор планирует воспользоваться этим пунктом, подписав с Шахтером годовое соглашение, а затем просто заключить с ними новое.

"Горняки" уже сделали предложение Йовичевичу возглавить клуб, а СК Днепр-1 о нем знает. Окончательное решение будет за 48-летнем хорватом, который работает с днепрянами два года и привел их к третьему месту в УПЛ.

Главным тренером Шахтера до сих пор официально остается Роберто Де Дзерби, который из-за войны, скорее всего, покинет клуб.

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