СК Днепр-1 объявил заявку на матч Лиги конференций против Аполлона – есть три потери
Тренерский штаб Александра Кучера определился с составом на противостояние второго тура Лиги конференций против Аполлона.
"Спортклубовцы" в полдень отправились на Кипр из Кошице. В 19 часов запланирована тренировка, перед которой состоится традиционная пресс-конференция тренера и игрока, сообщает сайт днепрян.
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В заявку на поединок не попали недавно травмированный Артем Громов, а также Бланко и Лучкевич, которые продолжают восстанавливаться в лазарете. Всего в составе делегации на Кипр был 21 футболист:
вратари: Валеф, Рыбак, Юрчук, Кинарейкин;
защитники: Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логинов, Амаш, Кононов;
полузащитники: Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапий, Рубчинский, Назаренко, Балули, Когут, Пихаленок, Горбунов;
форвард: Артём Довбик.
К слову, противостояние СК Днепр-1 с Аполлоном состоится в четверг, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
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