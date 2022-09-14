Тренерський штаб Олександра Кучера визначився зі складом на протистояння другого туру Ліги конференцій проти Аполлона.

"Спортклубівці" опівдні вирушили на Кіпр із Кошице. О 19 годині заплановане тренування, перед яким відбудеться традиційна пресконференція тренера і гравця, повідомляє сайт дніпрян.

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У заявку на поєдинок не потрапили Артем Громов, який нещодавно зазнав ушкодження, а також Бланко та Лучкевич, які продовжують відновлюватись у лазареті. Загалом у складі делегації на Кіпр був 21 футболіст:

воротарі: Валеф, Рибак, Юрчук, Кінарейкін;

захисники: Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логінов, Амаш, Кононов;

півзахисники: Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапій, Рубчинський, Назаренко, Балулі, Когут, Піхальонок, Горбунов;

форвард: Артем Довбик.

До слова, протистояння СК Дніпро-1 з Аполлоном відбудеться у четвер, 15 вересня, о 19:45 за київським часом.

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