СК Днепр-1 неожиданно выбил Ворсклу с четвертьфинала Кубка Украины

Ворскла уступила перволиговому СК Днепр-1 (0:2) в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Днепряне на правах хозяев поединка захватили инициативу с первых минут встречи. Несколько позиционных атак игроков Днепра-1 не отличались остротой. Зато гости сумели отличиться единственным ударом в первом тайме, но мяч не попал даже в створ ворот.

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После перерыва полтавчане проснулись и больше владели мячом, однако открыли счет именно хозяева. Станислав Кулиш удачно сыграл на добивании.

Буквально через 6 минут игроки Днепра-1 сняли вопрос о победителе пары, удвоив преимущество. Гол на свой счет записал Игорь Когут.

В итоге, заслуженная победа команды из Первой лиги. Уже 8 апреля днепряне узнают своего соперника в полуфинале Кубка Украины. Жеребьевка начнется в 14:00.

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