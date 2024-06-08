Товарищеский матч

Бельгия – Люксембург – 3:0

Голы: Лукаку, 41 (пен.), 57, Троссар, 81

Бельгийцы не обременяли себя серьезными соперниками перед чемпионатом Европы. Подопечные Тедеско уверенно разобрались с Черногорией (2:0), а сегодня пригласили соседей из Люксембурга.

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Хозяева весь тайм ожидаемо просидели на воротах Мориса, но забить удалось лишь на 41-й минуте с пенальти. Могучий Лукаку разогнался с центра поля, и Махмутовичу пришлось "рубить" его в штрафной площади. К слову, нарушитель в свое время отбегал более 30 матчей за ФК Львов (Жерсон Родригес также был в основе люксембуржцев). Сам Лукаку уверенно реализовал приговор.

В дебюте второй половины Ромелу оформил дубль. Доку на левом фланге накрутил оппонента и выполнил прострел на форварда Ромы, которому оставалось попасть в пустые ворота.

Бельгия включила эконом-режим, сняла нескольких лидеров, но разгром никуда от нее не делся. Троссар воспользовался хорошим забросом Фаса через полполя – 3:0.

Теперь Бельгия целенаправленно готовится к Евро-2024, где 17 июня начнет матчем против Словакии. Также в группе Е "дьяволы" встретятся с Румынией (22 июня) и Украиной (26-го).

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