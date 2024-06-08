На радары чемпиона Украины попал 20-летний центрбек Педрао из Крузейро, утверждает UOL.

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Скауты Шахтера посетили один из матчей потенциального новичка. Педрао отметился голом за Крузейро U-20, где он носит капитанскую повязку. За главную команду "синих" он провел всего 2 матча (всего 42 минуты). Вероятно, это следствие трансферного статуса Педрао. Талант не спешит подписывать новый контракт, а действующий завершается уже летом 2025-го. Потенциальные покупатели могут торговать защитника за бесценок или просто подождать января и заключить предварительное соглашение.

Шахтер – далеко не единственный претендент на игрока Крузейро. Клубы из Португалии, Дании и Швейцарии также налаживают контакты с окружением Педрао. "Горнякам" нужно спешить, чтобы оформить нетипичный трансфер, – молодой бразилец в центр защиты.

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