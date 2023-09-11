"Там остались организационные вопросы, агент разговаривает пока что с командой. Они решаются, всего я не знаю. Все вроде бы ок, остались нюансы.

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Агент общается с клубом по ним. Больше я ничего не могу сказать, извините, у меня тренировка", – поделился Максимов в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что специалист возглавлял Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург и Ворсклу. Сейчас Максимов возглавляет Звягель, который выступает во Второй лиге. Подопечные Максимова находятся на четвертой строчке в турнирной таблице с 12 очками.

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