– Насколько трудно думать о футболе, когда твою Родину атакуют?

– Сначала это был настоящий шок. Есть игроки, которые даже потеряли членов семьи из-за войны. Это также повлияло на мою производительность. Я играл за Бенфику, когда началась война. Я тогда сильно похудел, потому что я просто не мог больше спать. Я круглосуточно разговаривал по телефону, смотрел на движение войск, куда бьют ракеты, хотел знать, где моя семья. Я хотел знать, где они живут, как дела в моем доме в Киеве. Это было похоже на голливудский фильм.

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– А в последние годы?

– Где-то учишься это принимать. Жизнь продолжается. Сегодня я могу оставить это позади на поле, хотя, конечно, до сих пор слежу за новостями. Каждый день.

Моя семья до сих пор живет во Львове. Там тоже "горячо", но безопаснее, чем в Киеве, Харькове или Одессе. И они не хотят уезжать. Они остаются там, где стоит их колыбель, их дом.

– Я слышал, что вы недавно продали на аукционе футболку.

– Это стало самой нормальной вещью в мире. Каждый матч есть солдаты, которые просят, и мы дарим им футболки. Так же, как я отправлял грузовики с продуктами и медикаментами в начале войны.

– Вы бы взяли в руки оружие?

– Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю того, что произойдет. Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, садиться на автобус, – объяснил Яремчук в интервью Het Nieuwsblad.

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