Власти Мюнхена отказываются давать УЕФА разрешение на использование фейерверков во время церемонии открытия Евро на Альянц Арене.

УЕФА планирует запустить фейерверк в пятницу во время церемонии открытия Евро на Альянц Арене. Однако власти Мюнхена этого не одобряют, информирует Bild. Мэрия города считает, что использование пиротехники на стадионах регулярно приводит к опасным ситуациям и травмам.

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УЕФА уже запланировал использовать во время церемонии открытия Евро 60 фейерверков. "Планирование и организация церемонии открытия строго регламентированы. Оно осуществляется с привлечением признанных производителей и профессиональных компаний в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности принимающей страны", – говорится в ответе футбольной организации.

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