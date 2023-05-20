Исполнительный директор "желто-синих" Андрей Неделин прокомментировал обращение клуба к УАФ, УПЛ и Комитету этики и честной игры с просьбой максимально воспрепятствовать ставкам на дуэль с петровцами.

"Fair Play в ДНК футболистов, тренеров, болельщиков и руководителей Металлиста 1925. Финишная часть сезона УПЛ богата различными событиями. Причем не только футбольными. На неделе прилетело в нашу сторону и не отреагировать было бы в корне неправильно. Важно объяснить смысл обращения Металлиста 1925 к руководству УАФ и УПЛ накануне предстоящего поединка 28-го тура Ингулец – Металлист 1925.

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В ленте телеграм-канала "Инсайдер UA" был опубликован материал, который ставит под сомнение принцип спортивной борьбы в определении мест команд нижней части турнирной таблицы УПЛ. В этом материале есть такие строки: "По имеющейся информации, знающие люди уже поставили немалые средства на все лобовые матчи этого трио (Верес, Металлист 1925, Ингулец) в азиатских и не только конторах, а теперь, затаив дыхание в тяжелом ожидании, потирая руки, ждут пополнения бюджетов разных уровней". Комментарии, думаю, излишни.

Ближе к вечеру 19-го мая в СМИ появились новости о нашем обращении к президенту УАФ – Андрею Павелко, исполнительному директору УПЛ – Евгению Дикому и председателю Комитета по этике и честной игре УАФ – Франческо Баранке. Причем интерпретация немного хромает.

Итак, главный мотив – да, действительно мы обращаемся к футбольным институтам Украины с просьбой об информировании ведущих беттинговых компаний мира о явной публичной дискредитации участников предстоящего поединка в Петрово и поэтому, чтобы избежать пересудов, просим Комитет этики и честной игры УАФ довести эту информацию до руководителей букмекерских компаний мира, а также по возможности инициировать закрытие трансляций всех букмекерских линий поединка в Кировоградской области.

Более того, насколько мы понимаем, господин Баранка остается действующим генеральным секретарем компании Federbet (некоммерческой лоббистской структуры европейских владельцев казино и букмекерских контор – организации, в том числе призванной активно противодействовать договорным матчам). И к его рекомендациям гемблинговое сообщество обязательно прислушается.

Да, мы дуем на воду. Да, сейчас не время развлекаться в эпистолярном жанре и вести очно-заочные батлы с нашими недоброжелателями. Мы клуб, который твердо придерживается принципов "fair play" и выступает категорически против любых договоренностей, которые нарушают принципы честной игры, установленные УАФ, УЕФА и ФИФА. Для кого-то это, видимо, большая проблема", – написал Неделин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, поединок между Ингульцом и Металлистом 1925 должен состояться 25 мая – обе команды продолжают борьбу за выживание в УПЛ.

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