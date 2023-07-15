Вице-чемпион Украины продолжает работу над комплектацией состава. На очереди – линия атаки.

СК Днепр-1 планирует подписание Алексея Сидорова из запорожского Металлурга. Первое предложение вице-чемпионов Украины, которое составило 300 тысяч долларов, было отклонено, сообщает ТаТоТаке.

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Несмотря на неудачу, днепровский клуб не собирается опускать руки и планирует продолжить переговоры по поводу 22-летнего форварда.

В составе МФК Металлург Сидоров стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги 2022/23, забив 11 голов. Больше забил только Филипп Будковский из Полесья. Соответственно, в случае перехода Алексея СК Днепр-1 сформирует дуэт забивных форвардов Сидоров/Довбик. Если, конечно, Артем до закрытия окна не перейдет в другой клуб.

К слову, СК Днепр-1 в текущее межсезонье подписал уже 6 новичков – Василия Кравца, Максима Третьякова, Романа Мысака, Евгения Волынца, Дениса Мирошниченко и Олега Горина.

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