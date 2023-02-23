СК Днепр-1 принимает АЕК в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Александра Кучера попытается отыграть выездное поражение (0:1) и выйти в 1/8 финала Лиги конференций. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – АЕК Ларнака, стартовал в 19:45 по киевскому времени. Из-за полномасштабной агрессии России украинская команда не может играть дома – СК Днепр-1 уже привычно принимает своего соперника в словацком Кошице.

СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: анонс ответного матча плей-офф Лиги конференций

У СК Днепр-1 есть серьезная потеря. Артем Довбик из-за травмы не попал даже в заявку.

Прямая трансляция матча – на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч СК Днепр-1 – АЕК Ларнака:

СК Днепр-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Бланко, Пихаленок, Пеглоу – Гуцуляк.

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Понс, Густаву – Фараж, Ойер, Яколиш – Лопеш.

Запасные: Тумбас, Стилионидис, Микель Гонсалес, Касас, Тричковски, Энглезу, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас, Николич.