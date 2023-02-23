СК Дніпро-1 приймає АЕК в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги конференцій 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Олександра Кучера спробує відіграти виїзну поразку (0:1) і вийти в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака, стартує о 19:45 за київським часом. Через повномасштабну агресію Росії українська команда не може грати вдома – СК Дніпро-1 вже звично приймає свого суперника у словацькому Кошице.

СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги конференцій

У СК Дніпро-1 є серйозна втрата. Артем Довбик через травму не потрапив навіть до заявки.

Пряма трансляція матчу – на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака:

СК Дніпро-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Бланко, Піхальонок, Пеглоу – Гуцуляк.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Кононов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Понс, Густаву – Фараж, Ойєр, Яколіш – Лопеш.

Запасні: Тумбас, Стіліонідіс, Мікель Гонсалес, Касас, Трічковські, Енглезу, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас, Ніколіч.