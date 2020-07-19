СК Дніпро-1 – Ворскла, Львів – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

СК Дніпро-1 в рамках останнього туру УПЛ 2019/20 прийме Ворсклу, а Львів у паралельному матчі зустрінеться з Маріуполем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Ворскла

Дніпровцям від поєдинку з Ворсклою нічого не потрібно – команда Дмитра Михайленка ще тиждень тому забезпечила вихід у плей-офф з сьомого місця. Там вона зустрінеться з Колосом, тож сьогоднішній матч для "спортклубу" є спарингом, в якому непогано було б виставити ослаблений склад. В ньому можна перевірити нових виконавців – наприклад, у лінії оборони, яка в останніх матчах допускала шалені помилки. Також є сенс випробувати якісь нові схеми. Лише такі питання постають перед "жовто-чорними" перед цією зустріччю.

Ворскла також ні за що не бореться, хоча в попередньому турі цілком реально було нав'язати боротьбу за плей-офф Маріуполю. На жаль, керівництво полтавців ще до сенсаційної поразки азовців від Олімпіка відправило основний склад у відпустку, а повертати нікого не стало – сезон дограють молодіжним складом. "Дитячий садочок" Віталія Косовського, між тим, не є хлопчиком для биття – Львів йому ледь не програв, а Маріуполь горів до 55-ї хвилини (але потім дотиснув і переміг). Словом, з резервом матчі Ворскли стають навіть цікавішими.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Челядін (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Кліщук – Чичиков, Лопирьонок, Сваток, Адамюк – Батагов – Коркішко, Когут, Вакулко, Булеца – Хобленко

Ворскла: Ісенко – Семілет, Павлюк, Дубко, Мельничук – Гаджук, Посєвкін – Власов, Кулаковський, Козиренко – Кравчук

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Враховуючи слабкість оборони дніпровців, на гол у їхні ворота цілком можна сподіватися – тим паче, що Ворскла і молодіжним складом забиває всім. І, все ж, СК Дніпро навіть за умов сильної ротації буде на порядок сильнішим і досвідченішим, ніж банда Віталія Косовського, тож фаворит матчу очевидний. "Жовто-чорні" відсвяткують перемогу.

Львів – Маріуполь

На Львів у поточному сезоні болісно дивитись. Команда не знає перемог вже у дванадцяти матчах поспіль, поступившись у половині з них і навіть не вигравши у молодіжного складу Ворскли – 19-річні пацани наприкінці зустрічі могли ще й три очки набрати. Навіть два забитих голи на старті поєдинку проти СК Дніпро-1 не врятували команду Георгія Цецадзе від поразки, а в попередньому турі Олімпік взагалі розромив "містян" з рахунком 1:5. Відмазки про втому від виїздів вже не працюють, адже львів'янам дозволили грати вдома. Сьогодні у них буде останній шанс завершити чемпіонат хоча б на якомусь позитиві.

Маріуполь також програв Олімпіку, та ще й резервному складу, але після цього реабілітувався перемогою над Ворсклою – щоправда, полтавці теж грали проти них не основою, а молодіжкою. І не сказати, щоб азовці сильно сподобались у тому поєдинку, адже команда горіла до 55-ї хвилини з рахунком 0:1, та ще й у меншості, лише в останні півгодини дотиснувши "зелено-білих" на класі. Олександр Бабич злий, як скажений пес, але змусити команду бігати на повну без турнірної мотивації він навряд чи зможе – тим паче, що на його місце скоро прийде новий тренер. Втім, зовсім бити байдики не можна, адже не за горами плей-офф УПЛ проти Олександрії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кравчук (під питанням) – Танковський

Дискваліфіковані: Бопесу, Недоля – Ігнатенко

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: Сарнавський – Клименчук, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Шина, Татарков, Тавареш – Ренан

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворський, Корнієнко – Чурко, Федорчук, Чех, Кащук – Фомін, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маріуполь вийшов у плей-офф з восьмого місця й проводить шостий день на виїзді, намотавши на колеса 2800 км – сьогодні він може дозволити собі гру "на розслабоні". Це шанс для Львова, але "містяни" настільки привчили нас до безвольної роздачі очок, що вже просто не віриться у перемогу. Саме тому є сенс поставити на нічию.