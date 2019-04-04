СК Днепр-1 – Ворскла: Кравченко и Назаренко пропустят матч

СК Днепр-1 не сможет рассчитывать на Сергея Кравченко и Александра Назаренко в матче 1/4 финала Кубка Украины против Ворсклы.

Полузащитники СК Днепр-1 Сергей Кравченко и Александр Назаренко не помогут своей команде в матче 1/4 финала Кубка Украины против Ворсклы, передает Команда 1.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Кравченко получил повреждение еще во время сборов в Турции, а в своем Instagram исключил возвращения на поле в ближайшее время. Назаренко сыграл в матче 21 тура Первой лиги против Волыни (1:1).

Матч СК Днепр-1 – Ворскла состоится 7 апреля в 17:00.