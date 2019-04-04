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СК Днепр-1 – Ворскла: Кравченко и Назаренко пропустят матч

4 апреля 23:22 22 Читати українською
СК Днепр-1 – Ворскла: Кравченко и Назаренко пропустят матч
Сергей Кравченко / соцсети

СК Днепр-1 не сможет рассчитывать на Сергея Кравченко и Александра Назаренко в матче 1/4 финала Кубка Украины против Ворсклы.

 

Полузащитники СК Днепр-1 Сергей Кравченко и Александр Назаренко не помогут своей команде в матче 1/4 финала Кубка Украины против Ворсклы, передает Команда 1.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Кравченко получил повреждение еще во время сборов в Турции, а в своем Instagram исключил возвращения на поле в ближайшее время. Назаренко сыграл в матче 21 тура Первой лиги против Волыни (1:1).

Матч СК Днепр-1 – Ворскла состоится 7 апреля в 17:00.

Теги
Кубок Украины СК Днепр-1 - Ворскла Александр Назаренко Александр Назаренко Сергей Кравченко Сергей Кравченко Ворскла Ворскла СК Днепр-1 СК Днепр-1
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