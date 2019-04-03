Первая лига: Волынь расписала ничью с СК-Днепр-1 в матче с двумя удалениями, Горняк-Спорт сыграл вничью с Ингульцом

Состоялись матчи 21-го тура розыгрыша Первой лиги. Волынь и СК-Днепр-1 не смогли выявить сильнейшего. Горняк-Спорт разошелся миром с Ингульцом.

Украина. Первая лига, 21-й тур

Волынь – СК Днепр-1 – 1:1

Голы: Болденков, 21 – Когут, 12

Удаления: Когут, 52, Курко, 76

Горняк-Спорт - Ингулец – 1:1

Голы: Сикорский, 58 – Пиднебенной, 21

Нереализованный пенальти: Акименко, 15

Волынь в Луцке разошлась миром с СК Днепр-1. Гости вышли вперед на 12-й минуте встречи усилиями Когут, однако Волынь менее чем через 10 минут возобновила паритет – отличился Болденков. Отметим, что обе команды доигрывали матч вдесятером. Сначала удалили Когута, а позже состав Волыни покинул Курко.

В другом матче игрового дня Горняк-Спорт из города Горишни Плавни дома принимал Ингулец. Гости не реализовали пенальти на 15-й минуте, однако уже через 5 минут таки забили усилиями Пиднебенного. Хозяева ответили точным ударом Сикорского. Этот мяч стал последним в отчетной встрече.