"Вадуц – старожил в еврокубках. Они каждый год играют в евротурнирах. То, что они прошли такие команды, как Коньяспор и Рапид, говорит о многом. Это амбициозная, добротная, квалифицированная команда, и нам будет завтра сложно. Но мы идем шаг за шагом, и каждая игра для нас является опытом. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошее настроение.

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У некоторых игроков есть повреждения, но до матча еще сутки, поэтому завтра увидим. Стоит ли задача перед клубом победить в УПЛ и Лиге конференций? Мы в каждой игре надеемся на победу и идем шаг за шагом, от матча к матчу", – цитирует Городова пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, поединок в словацком Кошице начнется завтра в 19:45. После 2 туров группы Лиги конференций СК Днепр-1 имеет 3 очка, а Вадуц только одно.

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