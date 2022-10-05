"Вадуц – старожил у єврокубках. Вони кожного року грають в євротурнірах. Те, що вони пройшли такі команди, як Коньяспор і Рапід, говорить багато про що. Це амбітна, добротна, кваліфікована команда, і нам буде завтра складно. Але ми йдемо крок за кроком, і кожна гра для нас є досвідом. Сподіваюся, що завтра у нас буде гарний настрій.

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У деяких гравців є пошкодження, але до матчу ще доба, тож завтра побачимо. Чи стоїть завдання перед клубом перемогти в УПЛ та Лізі конференцій? Ми у кожній грі сподіваємося на перемогу і йдемо крок за кроком, від матчу до матчу", – цитує Городова прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, поєдинок у словацькому Кошице розпочнеться завтра о 19:45. Після 2 турів групи Ліги конференцій СК Дніпро-1 має 3 очки, а Вадуц лише одне.

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