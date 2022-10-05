"Когда был матч Динамо – СК Днепр-1 (0:3), то Игорь Валерьевич, говорят, был просто счастлив. Где-то примерно в полночь он вспомнил, что еще не звонил по телефону Игорю Суркису. Делал это всю ночь: "Может, тебе трансферами помочь ? Может, тебя усилить как-то?". Говорят, был троллинг самого высокого уровня.

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Это же нормально, зачем скрывать. Никогда не поверю, что в Днепре можно говорить о футболе без участия или влияния Игоря Коломойского.

– А кто троллит Ахметова, когда обыгрывает его?

– Вот мне тоже интересно, не знаю, как они… Я ни разу не слышал, чтобы Игорь Валерьевич как-то без респекта что-то говорил о Ринате Леонидовиче. Всегда такая выдержанная позиция и у одного, и у другого", – рассказал Денисов в эфире ТаТоТаке.

Напомним, СК Днепр-1 выиграл все 4 матча УПЛ и по потерянным очкам является лидером турнирной таблицы. У Шахтера 4 победы и 1 ничья, а Динамо выиграло всего два матча при двух поражениях. Киевляне занимают только 9 место в чемпионате Украины.

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