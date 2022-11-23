СК Днепр-1 принимает Александрию в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ. Смотрите игру в этой новости на "Футбол 24".

Поединок СК Днепр-1 – Александрия стартовал в 13:00 по киевскому времени. Команда Александра Кучера гарантированно завершит первую часть сезона в статусе зимнего чемпиона, пока не потерпев ни одного поражения. Александрия расположилась рядом с зоной еврокубков.

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СК Днепр-1: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Назаренко, Бабенко, Рубчинский – Пихаленок, Танчик – Довбик

Александрия: Горох – Бабогло, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка