СК Дніпро-1 приймає Олександрію в рамках перенесеного матчу 1-го туру УПЛ. Дивіться гру в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок СК Дніпро-1 – Олександрія мав розпочатися о 13:00 за київським часом, але старт зустрічі довелося відкласти через загрозу ракетного удару з боку окупантів. Команда Олександра Кучера гарантовано завершить першу частину сезону в статусі зимового чемпіона, поки не зазнавши жодної поразки. Олександрія розташувалася поруч із зоною єврокубків.

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СК Дніпро-1: Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк – Назаренко, Бабенко, Рубчинський – Піхальонок, Танчик – Довбик

Олександрія: Горох – Бабогло, Ковалець, Трет'яков, Мірошніченко, Дячук, Кожушко, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка