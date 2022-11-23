СК Днепр-1 после уверенной победы над Шахтером закрепились на первом месте, оторвавшись аж на восемь очков. Некоторые болельщики и эксперты после этого короновали "спортклубовцев" на чемпионство, но расслабляться рано. Во-первых, у "горняков" остаётся игра в запасе, а во-вторых – подопечным Александра Кучера необходимо провести еще два матча в этом году.

Тем более, что соперник непростой. Александрия до прошлого тура серьёзно претендовала на третью позицию, играя в чрезвычайно убедительный футбол. Подопечные Юрия Гуры работают от контроля мяча и позиционных атак, а кроме того команда демонстрировала хороший прессинг и реализацию. И всё было хорошо до встречи с Зарей – в первом тайме коллективы сыграли на равных, а вот во втором "аграрии" посыпались, пропустив четыре гола за 12 минут.

Если сравнивать "желто-зелёных" с Зарей, то можно констатировать – александрийцы слабее. Значит, они слабее и СК Днепра-1, однако сегодня не всё так очевидно. "Спортклубовцы", конечно, заслуженно лидируют в УПЛ, демонстрируя лучший футбол, но у них затруднительная кадровая ситуация. Подопечные Александра Кучера играют почти одним и тем же составом весь сезон.

Днепровцы чрезвычайно уставли физически, а после победы над Шахтером существует риск морального истощения. Слишком много эмоций вытянул тот матч. Да и вообще настроиться на последние две игры после успеха в ключевом матче сезона непросто. Это – шанс для Александрии.

Кадровая ситуация

Травмированы: Амаш (под вопросом), Лучкевич, Громов, Пурита - Калитвинцев

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихалёнок, Назаренко – Довбик

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Рыбалка, Дрышлюк, Ковалец – Костышин, Третьяков – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры уверены в победе СК Днепра-1. Все эксперты месяцами ожидают от "спортклубовцев" осечки, однако за всю первую половину сезона они расписали только две ничьи, никому не проиграв. Возможно, сегодня что-то и изменится, однако до сих пор команда держалась уверенно. В последнее время подопечные Александра Кучера даже прибавили.

Александрия же в матче с Зарей показала, что у неё есть определенный потолок возможностей. Против сильно поставленной атаки и очень высокого темпа она не уже не выдерживает. СК Днепр-1 имеет и одно, и второе, поэтому мы поставим на победу "желто-черных".