СК Дніпро-1 після впевненої перемоги над Шахтарем закріпилися на першому місці, відірвавшись аж на вісім очок. Деякі вболівальники й експерти після цього коронували "спортклубівців" на чемпіонство, але розслаблятись зарано. По-перше, у "гірників" залишається гра в запасі, а по-друге – підопічним Олександра Кучера необхідно провести ще два матчі в цьому році.

Тим паче, що суперник непростий. Олександрія до минулого туру серйозно претендувала на третю позицію, граючи у надзвичайно переконливий футбол. Підопічні Юрія Гури працюють від контролю м'яча й позиційних атак, а крім того команда демонструвала хороший пресинг та реалізацію. І все було добре до зустрічі із Зорею – в першому таймі колективи зіграли рівно, а от у другому "аграрії" посипались, пропустивши чотири голи за 12 хвилин.

Якшо порівнювати "жовто-зелених" із Зорею, то можна буде констатувати – олександрійці слабші. Значить, вони слабші і за СК Дніпро-1, однак сьогодні не все так очевидно. "Спортклубівці", звісно, заслужено лідирують в УПЛ, демонструючи найкращий футбол, але у них скрутна кадрова ситуація. Підопічні Олександра Кучера грають майже одним і тим же складом весь сезон.

Дніпровці надзвичайно втомлені фізично, а після перемоги над Шахтарем існує ризик морального виснаження. Занадто багато емоцій витягнув той матч. Та і загалом налаштуватись на останні дві гри після успіху в ключовому матчі сезону непросто. Це – шанс для Олександрії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Амаш (під питанням), Лучкевич, Громов, Пуріта – Калітвінцев

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков – Рибалка, Дришлюк, Ковалець – Костишин, Третьяков – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери впевнені у перемозі СК Дніпра-1. Усі експерти місяцями очікують від "спортклубівців" на осічку, однак за всю першу половину сезону вони розписали тільки дві нічиї, нікому не програвши. Можливо, сьогодні щось і зміниться, однак досі команда трималася впевнено. Останнім часом підопічні Олександра Кучера навіть додали.

Олександрія ж у матчі з Зорею показала, що у неї є певна стеля можливостей. Проти сильно поставленої атаки та дуже високого темпу вона не вже не витримує. СК Дніпро-1 має і одне, і друге, тож ми поставимо на перемогу "жовто-чорних".