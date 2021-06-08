Грузинский нападающий Ника Ситчинава будет выступать за Колос, сообщает официальная страница ковалёвского клуба в социальной сети Facebook.

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26-летний форвард подписал с командой Руслана Костышина контракт на три года. Игрок присоединился к Колосу в статусе свободного агента.

Напомним, предыдущим клубом легионера был Ингулец, за который он провел в сезоне 2020/21 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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