"Сборы подходят к завершению, настроение супер, тем более в последней игре мы победили, что было очень важно для нас. Через несколько дней возобновляется чемпионат, и я думаю, что мы к нему уже готовы.

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Мы многому научились. Очень много компонентов отрабатывали на тренировках, поэтому, думаю, уже в матче против Олимпика мы все покажем.

О том, где больше понравилось готовиться – в Эмиратах или Турции... Лично мне – в Турции, потому что здесь состоялось больше игр. А что касается условий, то все было более или менее одинаково", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня Динамо проведет заключительный спарринг на сборах в Турции против белорусского БАТЭ. Начало встречи в 10:00.

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