Новым наставником "нерадзурри" стал Симоне Индзаги, сообщает официальный сайт клуба.

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Экс-алленаторе римского Лацио заключил с Интером 2-летний контракт. Презентация Индзаги-младшего в новом статусе, очевидно, состоится в июле. Это связано с контрактными обязательствами перед бывшим клубом, контракт с которым действует до 30 июня. 45-летний специалист сменил на посту Антонио Конте, приведшего миланцев к первому за 11 лет Скудетто.

Отметим, что Симоне Индзаги начал карьеру тренера в Примавере Лацио, а в апреле 2016-го возглавил первую команду "орлов". Под его руководством римляне завоевали Кубок Италии 2018/19 и два Суперкубка страны.

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