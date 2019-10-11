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Симеоне признался, чей уход из Атлетико был для него наиболее болезненным

10:31 199 Читати українською
Симеоне признался, чей уход из Атлетико был для него наиболее болезненным
Лукас Эрнандес / Фото из открытых источников

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне выразил сожаление по поводу того, что Лукас Эрнандес покинул испанскую команду.

"Больше всего меня огорчил уход Эрнандеса, ведь он воспитанник нашей академии. Это даже обиднее, чем трансфер Гризманна.

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Я разговаривал с Гризманном после его перехода в Барселону. Сейчас он там, где хочет быть. Он скромный парень, который не любит болтать и хорошо делает свое дело", – сказал Симеоне изданию Marca.

К слову, Эрнандес покинул Атлетико в первый день летнего трансферного окна. 23-летний универсал стоил Баварии 80 млн евро, что стало абсолютным рекордом в истории мюнхенцев.

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