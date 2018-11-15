Сімеоне за новим контрактом з Атлетіко зароблятиме більше, ніж Грізманн, – Marca

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне може залишитись в клубі ще на тривалий термін.

Представники Атлетіко домовились з Дієго Сімеоне про продовження контракту, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Сімеоне зароблятиме в Атлетіко більше головної зірки клубу Антуана Грізманна, який зараз є найвисокооплачуванішим гравцем команди.

Варто відзначити, Грізманн отримує 25 млн євро в рік.

Також, Сімеоне наполягає на прописанні опції дострокового розриву контракту.